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Galata'da LGBT terörü! Anında müdahale edildi

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Giriş: 26.06.2023 17:05
İstanbul'da sözde onur yürüyüşlerinde yaşanan gözaltıları protesto etmek isteyen birkaç LGBT'li İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Galata Kulesi'nden LGBT bayrağı açtı. Skandala imza atan sapkınlara karşı suç duyurusunda bulunuldu.
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