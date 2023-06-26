Galata’da LGBT terörü! Anında müdahale edildi

İstanbul'da sözde onur yürüyüşlerinde yaşanan gözaltıları protesto etmek isteyen birkaç LGBT'li İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Galata Kulesi'nden LGBT bayrağı açtı. Skandala imza atan sapkınlara karşı suç duyurusunda bulunuldu.

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