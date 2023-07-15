15 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Galata Kulesi'ne 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı

Galata Kulesi'ne 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2023 00:24
Galata Kulesi'ne 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Ayrıca kulede "O An" fotoğraf sergisi de ziyaretçilere açıldı.
Şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı
Şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı
Fabrikada patlama! Kazan 300 metredeki seraya...
Fabrikada patlama! Kazan 300 metredeki seraya...
İşte sel anı! Suya gömüldüler
İşte sel anı! Suya gömüldüler
Muğla’da orman yangını!
Muğla'da orman yangını!
Ormanlık alanda yangın çıktı
Ormanlık alanda yangın çıktı
Hangi tedavi yöntemi uygulanıyor?
Hangi tedavi yöntemi uygulanıyor?
İzmir’de makilik alanda yangın!
İzmir’de makilik alanda yangın!
Afrika sıcakları ne kadar sürecek?
Afrika sıcakları ne kadar sürecek?
Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın
"Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın"
Canı pahasına darbeye geçit vermedi!
Canı pahasına darbeye geçit vermedi!
Şehit eşi anlattı! Tüyler ürperten o konuşma
Şehit eşi anlattı! Tüyler ürperten o konuşma
Lüks ciple kuyumcu soygunu!
Lüks ciple kuyumcu soygunu!
Daha Fazla Video Göster