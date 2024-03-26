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Galata Kulesi restorasyonda! Fileyle sarılan kule havadan görüntülendi

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 26.03.2024 16:06
Güncelleme:26.03.2024 16:07
İstanbul'un simgelerinden galata kulesinin etrafı inşaat filesiyle sarıldı. Restorasyon çalışmasında olan kule, nisan ayında yeniden açılacak. Öte yandan fileyle sarılan kule havadan görüntülendi.
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