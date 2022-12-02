Galata Köprüsü’nde İETT otobüsü kaza yaptı: 3 kişi yaralandı

İstanbul'da Galata Köprüsü’nde kontrolden çıkan İETT otobüsü kaza yaptı. Kaldırıma çıkan otobüsteki bir kişi ile balık tutan iki kişi yaralandı. Üç yaralı hastaneye kaldırıldı. Aksayan trafik otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

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