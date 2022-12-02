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Galata Köprüsü’nde İETT otobüsü kaza yaptı: 3 kişi yaralandı

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Giriş: 02.12.2022 12:18
İstanbul'da Galata Köprüsü’nde kontrolden çıkan İETT otobüsü kaza yaptı. Kaldırıma çıkan otobüsteki bir kişi ile balık tutan iki kişi yaralandı. Üç yaralı hastaneye kaldırıldı. Aksayan trafik otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.
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