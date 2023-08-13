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Galata Köprüsü 40 gün trafiğe kapatılıyor! Otobüsler seferlerinin güzergahı değişti! İşte alternatif yollar...

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Giriş: 13.08.2023 00:49
Galata Köprüsü'nde yapılacak derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmasının ilk etabı bu gece yarısı itibarıyla başlayacak. Yapılacak çalışmalar sırasında köprü 40 gün trafiğe kapalı olacak. Çalışmalardan tramvay seferleri etkilenmezken, otobüslerin güzergahı değişti. İşte detaylar...
Galata Köprüsü 40 gün trafiğe kapatılıyor!
Galata Köprüsü 40 gün trafiğe kapatılıyor!
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