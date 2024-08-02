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Futbolcuların davetsiz misafiri! Köpek topun peşinde

Futbolcuların davetsiz misafiri! Köpek topun peşinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2024 16:42
Son dakika yaşam haberleri... Kocaeli'nin Derince ilçesinde futbol oynandığı esnada sahaya bir köpek girdi. Futbolcuların köpekle imtihanı izleyenleri gülümsetti.
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