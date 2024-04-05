05 Nisan 2024, Cuma
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Futbol sahasına yıldırım düştü! Kalbi duran genç elektroşokla hayata döndürüldü
Japonya'da liseler arası düzenlenen bir futbol maçında sahaya yıldırım düştü. Etrafı metal örgülerle çevrili saha, dev bir bobine dönüştü. Şiddetli akıma kapılan genç futbolculardan 18'i yaralandı. Kalbi duran bir öğrenci ise elektroşokla hayata döndürüldü.