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Fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

İHA
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Giriş: 24.12.2021 09:18
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 3 ay süren teknik takip sonucunda 16 ayrı masaj salonuna yapılan operasyon ile gözaltına alınan 6’sı kadın 14 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fuhuş operasyonunda 6 tutuklama
Fuhuş operasyonunda 6 tutuklama
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