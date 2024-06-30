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Fuat Sezgin'in Vefatının 6. Yıl Dönümü

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 16:42
Bir ilim çınarı, dünyanın önde gelen tarihçilerinden biriydi o. İslam bilimleri araştırmacısı, Türkiye'nin dünya çapındaki ismi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in portresi geliyor şimdi ekranlarınıza.
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