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FSM'de 'tek teker' faciası! 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü hayatını kaybetti!

DHA
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Giriş: 10.05.2021 12:47
Güncelleme:10.05.2021 14:05
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) dün gece saat 22.00 sıralarında motosikletin ön tekerini kaldırarak gitmeye çalıştığı sırada kaza yapan motosiklet sürücüsü Ebubekir Sözcü (22) hayatını kaybetti. Ebubekir Sözcü'nün motosikletle tek teker üzerinde ilerlediği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sözcü, motosikletin ön tekerleğini kaldırarak, trafikte tehlikeli şekilde ilerliyor.
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