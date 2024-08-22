Freni patlayan otobüste can pazarı! 28 can kaybı, 23 yaralı

İran'da bir otobüsün freni patlayınca feci bir kaza yaşandı. 51 Pakistanlının içinde olduğu otobüsten sadece 23 kişi yaralı olarak kurtulabildi. 28 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların 14'ününse durumu ağır.

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