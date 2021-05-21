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Freni patlayan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı | Korkunç kaza anı kamerada

İHA
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Giriş: 21.05.2021 20:03
Güncelleme:21.05.2021 20:54
Antalya'da freni patlayan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Yaşanan kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada hafif yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Kaza anı ise anbean kameralara böyle yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Okurcalar beldesi D-400 karayolu Alarahan kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, freni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı.

Kamyonun çarpmasının şiddetiyle yaşanan zincirleme kazada H.T. yönetimindeki 07 LPJ 73, H.Ü. yönetimindeki 07 H 0175, A.İ.A yönetimindeki 06 DY 6662, A.S. yönetimindeki 07 AAN 815, C.A. yönetimindeki 07 NCS 04 ve M.S. yönetimindeki 27 BCC 57 plakalı araçlar da hasar görürken Ş.U. ve S.M. yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA!

Ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada hafif yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Kaza anı ise kameralara yansıdı. görüntülerde kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçları arkadan çarpıp sağa ve sola savurması kayıtlara girdi.

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