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Freni patlayan kamyon böyle devrildi

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Giriş: 13.07.2020 10:34
Güncelleme:13.07.2020 10:53
Elazığ’da freni boşalan kamyonun devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Elazığ-Keban karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta İlhan Koç (33) yönetimindeki 06 HKF 52 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 3 kişi Elazığ'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Freni boşalan kamyonun devrilme anını gösteren güvenlik kameraları görüntüler ortaya çıktı.

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