Freni patlayan çekici 6 araca çarptı: O anlar araç kamerasında

Hakkari’de freni boşalan bir çekici, Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Kavşağı’nda kontrolden çıkarak önündeki 6 araca çarptı ve kaldırıma çıkarak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada bir araçta bulunan 2 kadın büyük panik yaşadı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan kadınlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O anlar ise bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

