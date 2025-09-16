Freni patlayan çekici 6 araca çarptı: O anlar araç kamerasında

16 Eylül 2025, Salı

Giriş: 16.09.2025 15:00
Hakkari’de freni boşalan bir çekici, Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Kavşağı’nda kontrolden çıkarak önündeki 6 araca çarptı ve kaldırıma çıkarak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada bir araçta bulunan 2 kadın büyük panik yaşadı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan kadınlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O anlar ise bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
