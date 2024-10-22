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Freni boşalan TIR şarampole devrildi! Tonlarca nar yola döküldü

Freni boşalan TIR şarampole devrildi! Tonlarca nar yola döküldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 15:51
Hatay'da park halindeyken freni boşalan TIR şarampole devrildi. Kazada TIR şoförünün araç içerisinde olmamasından dolayı yara almazken tonlarca nar yola döküldü.
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