21 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Freni boşalan tır dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2024 14:10
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde freni boşalan tırın üzerindeki keresteler ve beton blok bir otomobilin üzerine düştü. Tır ve otomobilin alev topuna döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Freni boşalan tır dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Freni boşalan tır dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Örtü yangınında meyve ağaçları zarar gördü
Örtü yangınında meyve ağaçları zarar gördü
Şanlıurfa’da bir kuduz vakası daha
Şanlıurfa'da bir kuduz vakası daha
Vicdansız baba eşi ve biri 6 aylık olan 2 kızını darbetti
Vicdansız baba eşi ve biri 6 aylık olan 2 kızını darbetti
Şiddetli rüzgar kayısı ağaçlarını yerinden söktü
Şiddetli rüzgar kayısı ağaçlarını yerinden söktü
Kırklareli’nde: 150 dekar tarım alanı zarar gördü
Kırklareli'nde: 150 dekar tarım alanı zarar gördü
Tarihi surlara sprey boya ile yazı yazdılar
Tarihi surlara sprey boya ile yazı yazdılar
İş makinesinin tek dokunuşu binanın yıkılmasına yetti
İş makinesinin tek dokunuşu binanın yıkılmasına yetti
Hacılar yurda dönüyor
Hacılar yurda dönüyor
Özalp’te ahır, tandır evi ve odunluk yangını
Özalp’te ahır, tandır evi ve odunluk yangını
Ağrı’da iki mahallede yangın korkusu yaşandı
Ağrı'da iki mahallede yangın korkusu yaşandı
Sıcaktan etkilenen kirpi yavrusunun imdadına küçük kız yetişti
Sıcaktan etkilenen kirpi yavrusunun imdadına küçük kız yetişti
Daha Fazla Video Göster