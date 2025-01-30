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Freni boşalan odun yüklü kamyon şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Freni boşalan odun yüklü kamyon şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 17:43
Şırnak İstikametinden Cizre'ye gelmekte olan Mehmet Nuri Gozkıran yönetimindeki 33 ADZ 839 plakalı odun yüklü kamyon, Cizre girişi Bozalan Konutları mevkiinde rampa aşağı inerken freni boşaldı. Freni boşalan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada sürücü Mehmet Nuri Gozkıran ve Halil Akdemir ağır yaralandı.Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan 2 kişi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulans ile Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Freni boşalan odun yüklü kamyon şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!
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