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Freni boşalan kumlu yüklü kamyonet 7 araca çarptı! O anlara kameralara yansırken 2 kişi yaralandı

Freni boşalan kumlu yüklü kamyonet 7 araca çarptı! O anlara kameralara yansırken 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.11.2024 20:06
Ankara’da Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen kum yüklü kamyonetin freni boşalarak kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen kamyonet trafik ışıklarında bekleyen araçlara daha sonra ise park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, 7 araçta hasar meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kamyonetin karşı şeride geçerek araçlara çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Freni boşalan kumlu yüklü kamyonet 7 araca çarptı!
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