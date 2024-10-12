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Freni boşalan kamyon duvara vurarak durabildi

Freni boşalan kamyon duvara vurarak durabildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 18:26
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde freni boşalan kamyon, önce bir araca çarptı ardından bir evin istinat duvarına vurarak durabildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Freni boşalan kamyon duvara vurarak durabildi
Freni boşalan kamyon duvara vurarak durabildi
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