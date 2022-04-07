07 Nisan 2022, Perşembe
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Freni boşalan İETT otobüs şarampole uçtu!
Başakşehir'de park halindeki boş İETT otobüsü freni boşalınca şarampole uçtu. Otobüs kurtarıcı araçla çekildiği sırada bir kaza daha meydana geldi. Otobüsün çarptığı otomobil hasar gördü.