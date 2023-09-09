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Freni boşalan araç dehşet saçtı: Cenaze namazı kılanların arasına daldı

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Giriş: 09.09.2023 12:08
Kahramanmaraş' ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
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