02 Şubat 2025, Pazar
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Freni arızalanan iş makinası yüklü tır iş yerine daldı
Hatay’da freni patlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan iş makinas�� yüklü tır, yol kenarındaki iş yerine çarptı. Kazada, tırın sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerin tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza esnasında kaldırımda ve iş yeri önünde kimsenin olmaması faciayı önledi.