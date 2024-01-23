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Fren yerine gaza bastı 8 metreden uçtu! Korku dolu anlar kamerada

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Giriş: 23.01.2024 12:35
Beşiktaş'ta otomobilliyle yokuş aşağıya inen kadın sürücünün fren yerine gaza basınca korkulukları kırarak bina boşluğuna uçtuğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 8 metreden aşağıya uçan ve zemin kattaki dairenin demirliklerine çarpan kadın, sıkıştığı araçtan itfaiye tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
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