Fren yerine gaza bastı 8 metreden uçtu! Korku dolu anlar kamerada

Beşiktaş'ta otomobilliyle yokuş aşağıya inen kadın sürücünün fren yerine gaza basınca korkulukları kırarak bina boşluğuna uçtuğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 8 metreden aşağıya uçan ve zemin kattaki dairenin demirliklerine çarpan kadın, sıkıştığı araçtan itfaiye tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.