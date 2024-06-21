21 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Fren yerine gaza basınca otelin bahçesine uçtu

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2024 12:02
Nevşehir’de manzara seyretmek için otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca aracıyla otelin bahçesine uçtu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Şiddetli rüzgar kayısı ağaçlarını yerinden söktü
Şiddetli rüzgar kayısı ağaçlarını yerinden söktü
Kırklareli’nde: 150 dekar tarım alanı zarar gördü
Kırklareli'nde: 150 dekar tarım alanı zarar gördü
Tarihi surlara sprey boya ile yazı yazdılar
Tarihi surlara sprey boya ile yazı yazdılar
İş makinesinin tek dokunuşu binanın yıkılmasına yetti
İş makinesinin tek dokunuşu binanın yıkılmasına yetti
Hacılar yurda dönüyor
Hacılar yurda dönüyor
Özalp’te ahır, tandır evi ve odunluk yangını
Özalp’te ahır, tandır evi ve odunluk yangını
Ağrı’da iki mahallede yangın korkusu yaşandı
Ağrı'da iki mahallede yangın korkusu yaşandı
Sıcaktan etkilenen kirpi yavrusunun imdadına küçük kız yetişti
Sıcaktan etkilenen kirpi yavrusunun imdadına küçük kız yetişti
Islah yapılan dereye serinlemek için girdiler
Islah yapılan dereye serinlemek için girdiler
Sarıyer’de ağaca çarpan araç takla attı
Sarıyer'de ağaca çarpan araç takla attı
Fren yerine gaza basınca otelin bahçesine uçtu
Fren yerine gaza basınca otelin bahçesine uçtu
Sinop’ta 6 yer yanarak kül oldu
Sinop'ta 6 yer yanarak kül oldu
Daha Fazla Video Göster