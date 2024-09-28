28 Eylül 2024, Cumartesi
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Fransızların attığı patlamamış top mermisi cami enkazında bulundu
Kahramanmaraş'ın düşman işgali sırasında Fransızlar tarafından Abarabaşı Kilisesi'nden atılan ve caminin minaresine isabet edip patlamayan top mermisi, depremde yıkılan cami enkazında bulundu.