19 Şubat 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fransizka Niehus Dünyayı gezdi, Türkiye'de kalmaya karar verdi
Fransizka Niehus dünyada bir çok ülkeyi gezdi yeni kültürler tanıdı. Fakat yolu Türkiye’ye düştüğünde burada kalmaya karar verdi. Genç gezgin artık dünya ülkelerini değil Türkiye’deki tüm illeri geziyor ve Türk kültürünü dünyaya tanıtıyor. A Haber muhabiri Murat Dada ve kameraman Ertan Tuna, Niehus'la özel bir röportaj yaptı.