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Fransizka Niehus Dünyayı gezdi, Türkiye'de kalmaya karar verdi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 19.02.2022 14:31
Fransizka Niehus dünyada bir çok ülkeyi gezdi yeni kültürler tanıdı. Fakat yolu Türkiye’ye düştüğünde burada kalmaya karar verdi. Genç gezgin artık dünya ülkelerini değil Türkiye’deki tüm illeri geziyor ve Türk kültürünü dünyaya tanıtıyor. A Haber muhabiri Murat Dada ve kameraman Ertan Tuna, Niehus'la özel bir röportaj yaptı.
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