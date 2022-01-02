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Fransız askerler Boğaz'da balık tutanlara el salladı

DHA
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Giriş: 02.01.2022 12:41
Güncelleme:02.01.2022 12:42
Fransız savaş gemisi 20 gün sonra İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'den ayrıldı. Fırkateyn'in boğaz geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken gemide bulunan bir Fransız askerinin kıyıda balık tutanlara el sallayarak selamlaması kameralara yansıdı.
Fransız askerler balık tutanlara el salladı
Fransız askerler balık tutanlara el salladı
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