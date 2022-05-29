29 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Fransa’da “Uçan adam” Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı

Fransa’da “Uçan adam” Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2022 17:45
Fransa’da “uçan adam” ismiyle nam salan Franky Zapata, “Flyboard” ismini verdiği uçan kaykayı ile Fransa'nın Biscarrosse bölgesinde gösteri yaptığı esnada Biscarrosse Gölü’ne çakıldı. Kontrolünü kaybederek 15 metre yüksekten göle düşen Zapata’nın hastaneye kaldırıldığı ve tedavi sürecinin devam ettiği aktarıldı.
“Uçan adam” 15 metre yüksekten göle çakıldı
“Uçan adam” 15 metre yüksekten göle çakıldı
İstanbul’da havalar ısındı sahiller taştı!
İstanbul’da havalar ısındı sahiller taştı!
Sürü halinde ortaya çıktılar
Sürü halinde ortaya çıktılar
Bursa’da göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Bursa'da göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Muhteşem sonuç! Tam 7 bin yıllık
Muhteşem sonuç! Tam 7 bin yıllık
Husumetlisinin kulağını kesti
Husumetlisinin kulağını kesti
15 yıl sonra hayaline kavuştu
15 yıl sonra hayaline kavuştu
Şişli’de taciz iddiası çığlık atarak peşinden koştu
Şişli'de taciz iddiası çığlık atarak peşinden koştu
Havalar ısınınca ortaya çıktı! Ansızın gelip...
Havalar ısınınca ortaya çıktı! Ansızın gelip...
Çöp evden servet çıktı
Çöp evden servet çıktı
Hava bugün nasıl olacak?
Hava bugün nasıl olacak?
Korkunç anlar! Böyle atladı
Korkunç anlar! Böyle atladı
Daha Fazla Video Göster