29 Mayıs 2022, Pazar
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Fransa’da “Uçan adam” Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı
Fransa’da “uçan adam” ismiyle nam salan Franky Zapata, “Flyboard” ismini verdiği uçan kaykayı ile Fransa'nın Biscarrosse bölgesinde gösteri yaptığı esnada Biscarrosse Gölü’ne çakıldı. Kontrolünü kaybederek 15 metre yüksekten göle düşen Zapata’nın hastaneye kaldırıldığı ve tedavi sürecinin devam ettiği aktarıldı.