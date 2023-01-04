Fransa'da terör örgütü PKK skandalı! Öcalan posteri önünde cenaze töreni düzenlediler

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası Paris sokaklarını savaş alanına çeviren, otomobilleri yakan PKK destekçileri, ölen kişilere terör örgütü paçavralarıyla ve elebaşının posteri önünde cenaze töreni düzenledi. Avrupa'nın dört bir yanından kiralık otobüslerle taşınan dışarıdaki kalabalığın elinde de paçavralar ve fotoğraflar vardı.