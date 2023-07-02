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Fransa'da halk Paris'i yaktı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2023 13:19
Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Afrika kökenli Nahel M.'in polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan protestolar devam ediyor. Fransa'nın Marsilya kentinde göstericiler ile polis arasında yeniden arbede yaşandı. Fransa hükümetinin protestoları önlemek için çok sayıda polisi görevlendirdiği şehirde sokaklar savaş alanına döndü..
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