Fransa ve Portekiz Filistin’i tanıyor! Macron: Fransa, pazartesi Filistin’i tanıyacak

Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler arasına Fransa ve Portekiz de giriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İbranice ve Arapça paylaşım yaparak pazartesi günü Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıkladı. Portekiz'den de benzer bir açıklama geldi.

