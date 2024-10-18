18 Ekim 2024, Cuma
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Fransa ve İtalya’daki sel felaketi! Çok sayıda ölü var
Fransa’da dün güneyde ve başkent Paris’te etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Fransa meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, 6 bölgede kırmızı alarm 34 bölgesinde ise turuncu alarm verildiği belirtildi. Rive-de-Gier bölgesinde sel sularına kapılarak sürüklenen çok sayıda otomobilde hasar meydana geldi. Ev ve iş yerlerinin su bastığı sel bölgelerinde birçok otoyol da trafiğe kapandı. Fransa ulusal demir yolu şirketi SNCF, Lyon ve Saint-Etienne şehirleri arasındaki demiryolunun sular altında kalması nedeniyle tren seferlerinin durduğunu açıkladı. Kırmızı alarm verilen bölgelerdeki alarm seviyesi bugün 'turuncuya' düşürülürken, nehirlerdeki su seviyelerinin azalmaya başladığı kaydedildi.