Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! Maydanozların arasından çıktı... Hal esnafı hemen ekiplere haber verdi

Erzurum Sebze Meyve Hali’nde bir esnaf, Mersin ve Antalya yörelerinden gönderilen sebze meyve yüklü kamyon içerisindeki maydanoz kasasında bulduğu şey karşısında hayrete düştü. Bakın maydanozların arasından ne çıktı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN