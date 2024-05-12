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Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! Maydanozların arasından çıktı... Hal esnafı hemen ekiplere haber verdi

İHA
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Giriş: 12.05.2024 10:41
Erzurum Sebze Meyve Hali’nde bir esnaf, Mersin ve Antalya yörelerinden gönderilen sebze meyve yüklü kamyon içerisindeki maydanoz kasasında bulduğu şey karşısında hayrete düştü. Bakın maydanozların arasından ne çıktı...
Maydanozların arasından çıkan şoke etti! Hal esnafı hemen ekiplere haber verdi | Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! MAYDANOZLARIN ARASINDAN ÇIKAN ŞOKE ETTİ! HAL ESNAFI HEMEN EKİPLERE HABER VERDİ | FOTOĞRAFTAKİ AYRINTIYA DİKKAT!

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Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat!
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