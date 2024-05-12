12 Mayıs 2024, Pazar
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Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! Maydanozların arasından çıktı... Hal esnafı hemen ekiplere haber verdi
Erzurum Sebze Meyve Hali’nde bir esnaf, Mersin ve Antalya yörelerinden gönderilen sebze meyve yüklü kamyon içerisindeki maydanoz kasasında bulduğu şey karşısında hayrete düştü. Bakın maydanozların arasından ne çıktı...