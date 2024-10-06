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Fotoğraf tutkunları 'Çukurören biberi'ni görüntülemek için Bilecik'e geldi

Fotoğraf tutkunları 'Çukurören biberi'ni görüntülemek için Bilecik'e geldi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 14:12
Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyüne özgü, yaklaşık 160 yıldır genetiği değiştirilmeden üretilen 'Çukurören biberi'ni görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları kente geldi.
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