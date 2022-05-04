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Fotoğraf çektirmek isterken denize düştü! Boğaz'da kayboldu

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Giriş: 04.05.2022 15:25
Üsküdar Sahili'nde arkadaşlarıyla fotoğraf çekilirken dengesini kaybederek denize düşen 21 yaşındaki Erdem Ç., akıntıda kayboldu. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen denizden çıkarılamayan Erdem Ç.'yi deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışması sürüyor.
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