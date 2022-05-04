04 Mayıs 2022, Çarşamba
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Fotoğraf çektirmek isterken denize düştü! Boğaz'da kayboldu
Üsküdar Sahili'nde arkadaşlarıyla fotoğraf çekilirken dengesini kaybederek denize düşen 21 yaşındaki Erdem Ç., akıntıda kayboldu. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen denizden çıkarılamayan Erdem Ç.'yi deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışması sürüyor.