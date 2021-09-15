Fotoğraf çekiminde köpek kovaladı

Rize’de, doğada düğün fotoğrafı ve klip çektiren Beyza Şimşek ile Çağlar Paliç'i, havalanan drone’a yönelen çoban köpeği kovaladı. Bu anlar, kameraya yansıdı. Karadenizli müzisyen Çağlar Paliç ile Beyza Şimşek, Çamlıhemşin ilçesinde doğada düğün fotoğrafları çektirdi. Çat Kemer Köprüsü’ne çıkan çift, görüntü alan drone’a poz verdi. Bu sırada drone sesinden ürken çoban köpeği, köprüdeki çiftin üzerine doğru koşmaya başladı. Paniğe kapılan gelin, çığlık atıp kaçtı. Bu anlar, görüntü alan Memiş Ali Yazıcı’nın drone kamerasına yansıdı.

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