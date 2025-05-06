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Forklift taşıyan kamyon alevlere teslim oldu

Forklift taşıyan kamyon alevlere teslim oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 01:26
Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen forklift yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede kamyonu saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, kamyon kullanılamaz hale geldi
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Forklift taşıyan kamyon alevlere teslim oldu
Forklift taşıyan kamyon alevlere teslim oldu
Forklift taşıyan kamyon alevlere teslim oldu
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