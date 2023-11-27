27 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Forklift ile TIR arasında can verdi!

Forklift ile TIR arasında can verdi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2023 16:21
Isparta'da forklift ile TIR arasında sıkışan 61 yaşındaki Erol Saygıvar hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, yük taşıyan forkliftin geri manevra yaptığı sırada TIR'ın dorsesindeki brandayı örtmeye çalışan Erol Saygıvar'a çarptığı, ardından forklift ve dorse arasında sıkışan Saygıvar'ın yere düştüğü anlar yer aldı.
Forklift ile TIR arasında can verdi!
Forklift ile TIR arasında can verdi!
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Fırtınada zor sınav! A Haber’e anlattılar
Fırtınada zor sınav! A Haber’e anlattılar
Görüntüler İstanbul’dan! Şehre indiler
Görüntüler İstanbul'dan! Şehre indiler
İzmir’de yağış çile oldu! Zarar çok büyük
İzmir’de yağış çile oldu! Zarar çok büyük
Yağış barajlara yaradı! İşte son durum
Yağış barajlara yaradı! İşte son durum
3 ilçede eğitime kar engeli
3 ilçede eğitime kar engeli
FELAKET! Deniz taştı: İnsanlar mahsur kaldı
FELAKET! Deniz taştı: İnsanlar mahsur kaldı
Özel uçak pistten çıktı!
Özel uçak pistten çıktı!
Canlı yayınında kurtarma anları!
Canlı yayınında kurtarma anları!
Metruk bina otoparkın üzerine çöktü!
Metruk bina otoparkın üzerine çöktü!
Sahil yolu ulaşıma kapandı
Sahil yolu ulaşıma kapandı
Daha Fazla Video Göster