27 Kasım 2023, Pazartesi
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Forklift ile TIR arasında can verdi!
Isparta'da forklift ile TIR arasında sıkışan 61 yaşındaki Erol Saygıvar hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, yük taşıyan forkliftin geri manevra yaptığı sırada TIR'ın dorsesindeki brandayı örtmeye çalışan Erol Saygıvar'a çarptığı, ardından forklift ve dorse arasında sıkışan Saygıvar'ın yere düştüğü anlar yer aldı.