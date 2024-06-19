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Foça’da tatilci yoğunluğu: Plajlar tıklım tıklım

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.06.2024 12:47
İzmir'in Foça ilçesinde bayram tatiliyle beraber sezon hareketliliği başlarken, 9 günlük Kurban Bayramı tatili işletmecilerin yüzünü güldürdü. Foça plajları ise tatilcilerin akımına uğradı.
Foça’da tatilci yoğunluğu: Plajlar tıklım tıklım
Foça’da tatilci yoğunluğu: Plajlar tıklım tıklım
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