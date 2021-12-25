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Flaş gelişme! Defne Samyeli’nin alkollü olmadığı anlaşıldı, ehliyetini geri aldı

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Giriş: 25.12.2021 10:40
Ekim ayında alkollü araç kullanma nedeniyle ehliyetini kaptıran Defne Samyeli, Etiler'de araç başında görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden ünlü isim hastane raporu ile ehliyetini geri aldığını açıkladı. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Samyeli, 2022 yılından dileklerini sıraladı.
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