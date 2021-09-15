Fiyatı artan ürünler mercek altında! Yumurta fiyatları neden arttı?

Son dakika haberleri… Yumurta fiyatları son günlerde tırmanışa geçti. Peki son dönemde yumurta fiyatlarında bu artışın nedeni ne? Fiyatlar nasıl aşağı çekilecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan yumurta üreticisi ve iş insanı olan Mehmet Umartaş A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Yumurta üreticisi Mehmet Umartaş'ın öne çıkan ifadeleri:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel iklim değişikliklerinden dolayı ham madde üretimindeki düşüşler özellikle mısırda yaşadığımız sıkıntılardan dolayı yumurtanın maliyeti ciddi anlamda artış gösterdi.

Yumurta global bir ürün ve ham maddelerimiz de global ürünlerdir. Dünyada ham madde fiyatları ciddi şekilde artış gösterdi. Ülkemizde de bu fiyatlar yükseliş gösterince yumurta fiyatlarına yansıdı.

Pandemi döneminde ambalaj maliyetleri çok yükseldi. Diğer girdi maliyetleri de yükselince bunlar yumurta fiyatlarına yansıdı. Yumurta bahsedildiği gibi çok ciddi karlar elde edilen bir ürün değildir."