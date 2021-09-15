15 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Fiyatı artan ürünler mercek altında! Yumurta fiyatları neden arttı?

Fiyatı artan ürünler mercek altında! Yumurta fiyatları neden arttı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2021 10:49
Son dakika haberleri… Yumurta fiyatları son günlerde tırmanışa geçti. Peki son dönemde yumurta fiyatlarında bu artışın nedeni ne? Fiyatlar nasıl aşağı çekilecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan yumurta üreticisi ve iş insanı olan Mehmet Umartaş A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Yumurta üreticisi Mehmet Umartaş'ın öne çıkan ifadeleri:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel iklim değişikliklerinden dolayı ham madde üretimindeki düşüşler özellikle mısırda yaşadığımız sıkıntılardan dolayı yumurtanın maliyeti ciddi anlamda artış gösterdi.

Yumurta global bir ürün ve ham maddelerimiz de global ürünlerdir. Dünyada ham madde fiyatları ciddi şekilde artış gösterdi. Ülkemizde de bu fiyatlar yükseliş gösterince yumurta fiyatlarına yansıdı.

Pandemi döneminde ambalaj maliyetleri çok yükseldi. Diğer girdi maliyetleri de yükselince bunlar yumurta fiyatlarına yansıdı. Yumurta bahsedildiği gibi çok ciddi karlar elde edilen bir ürün değildir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yumurta fiyatları neden arttı?
Yumurta fiyatları neden arttı?
Provokatörün oyununa polis ’dur’ dedi!
Provokatörün oyununa polis 'dur' dedi!
Hırsız bu kadarına da pes dedirtti
Hırsız bu kadarına da pes dedirtti
İstanbul’da sarı isyan!
İstanbul'da sarı isyan!
Patlama anı kameraya yansıdı
Patlama anı kameraya yansıdı
Kayınvalidesine gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı
Kayınvalidesine gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı
33 yıllık çığlık! Beni sadece sen kurtarabilirsin
33 yıllık çığlık! Beni sadece sen kurtarabilirsin
Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı
Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı
İki çocuk annesi Milyoner’de büyük takdir topladı!
İki çocuk annesi Milyoner'de büyük takdir topladı!
Bebeği emniyet kemeri korudu
Bebeği emniyet kemeri korudu
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Bir kaşık şifa! İşte yeni keşfedilen özelliği...
Bir kaşık şifa! İşte yeni keşfedilen özelliği...
Daha Fazla Video Göster