20 Ocak 2022, Perşembe
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Fiyatı altınla yarışıyor! Bakanlık devreye girdi: Asırlık ağaçlar koruma altında
Siirt'e geçen yıl iç piyasada 300 liraya satılan bıttımın (menengiç) kilogram fiyatının, bu yıl kuraklıktan dolayı ürünün az olması ile 400 lirayı bulabileceği belirtilirken, bıttım ağaçlarının korunması için Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışma başlattı.