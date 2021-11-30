Fırtınaya karşı nasıl önlem almak lazım? Fırtınanın yıkıcı etkileri nasıl en aza indirilir? Uzman isim anlattı

Lodos binalara zarar verdi yüzlerce çatı parçalandı yaralanmalara hatta ölümlere neden oldu. Peki fırtınanın yıkıcı etkisi nasıl en aza indirilir? İnşaat Mühandisi Levent Çeki, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Çeki, "Doğru ve sağlam yapılan bir çatı aslında uçmaz. Bu noktada gerçekten ciddi eksikliklerimiz olduğunu görüyoruz. Her geçen gün hava olaylarının yıkıcı etkileri artıyor. Bizler de buna karşı daha sağlam daha dayanıklı yapılar çatılar imal etmek zorundayız." dedi.

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