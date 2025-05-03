Fırtınanın çaya sürüklediği yaban domuzu hayatta kalmayı başardı

Tunceli’de 1 Mayıs günü etkili olan fırtına il merkezi ve ilçelerde ciddi maddi hasara neden oldu. Fırtına insanların yanı sıra yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle Munzur Çayına düşen bir yaban domuzunun uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıktığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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