Fırtınanın ardından İstanbul! Birçok noktada su baskınları yaşandı

İstanbul'u fırtına ve sağanak vurdu. Birçok ilçede sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Beykoz'da toprak kayması 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İstanbul'daki şiddetli fırtına ve kuvvetli sağanağın ardından Silivri de suya gömüldü. Semizkumlar Mahallesi’nde kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Bölgelerden son detayları A Haber ekipleri aktardı.

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