Fırtınadan dolayı sallanan bina tahliye edildi!

Rize'de şiddetli fırtına etkili olunca hayatı olumsuz etkiledi. Rize Merkez Ekrem Orhon mahallesinde bulunan Kordon Apartmanı A ve B bloktaki bina sakinleri evlerinde bulundukları sırada binanın sallandığını fark etti. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbardan bulunan site sakinleri binadan dışarıya çıkarak ekiplerin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine önce polis ekipleri sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize İl Müdürlüğü ekipleri geldi. Binayı kontrol eden ekipler hemen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen mühendislerin incelediği binada olumsuzluk yaşanmaması için AFAD tarafından binada tahliye kararı verildi. Binaların etrafına güvenlik şeridi çekilirken binayı tahliye edilen kat malikleri AFAD tarafından tek tek not edildi. Kolluk kuvvetleri binanın önünde sabaha kadar kaldırımın kullanılmasına ve olabilecek bir olumsuzluğun önüne geçmek için nöbet tutacak.

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