Fırtınada zor sınav! Yaşadıklarını A Haber’e anlattılar

İstanbul'da etkili olan fırtınada motosiklet sürücüleri yine zor anlar geçirdi. Siparişleri yetiştirme telaşı ve stresinde olan moto kuryeler, yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

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