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Fırtınada korkunç ölüm! Seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

İHA
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Giriş: 19.11.2023 15:32
Fırtına nedeniyle hareket halindeki bir aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. O anlar kameraya anbean yansıdı.
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