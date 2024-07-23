24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Fırtınada kırılan ağaç aracın üzerine devrildi!

Fırtınada kırılan ağaç aracın üzerine devrildi!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2024 23:46
Burdur’un Bucak ilçesi Konak Mahallesi'nde saat 17.40 sıralarında sağanak ve fırtınanın şiddetini arttırması nedeniyle yol kenarında bulunan çam ağacı, kırılarak sokak üzerinde park halinde bulunan 15 ABR 585 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Kentin farklı noktalarında çatılardaki teneke saçları da yerinden oynatan fırtına nedeniyle bazı evler zarar gördü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da arazi yangını!
Ankara'da arazi yangını!
Kiracı ile mülk sahibi arasında kavga çıktı!
Kiracı ile mülk sahibi arasında kavga çıktı!
Fırtınada kırılan ağaç aracın üzerine devrildi!
Fırtınada kırılan ağaç aracın üzerine devrildi!
Biden’ın Covid-19 testi negatif çıktı!
Biden'ın Covid-19 testi negatif çıktı!
Kamyon elektrikli bisikletli kadına çarptı!
Kamyon elektrikli bisikletli kadına çarptı!
Piranaların timsah avı!
Piranaların timsah avı!
Sevmek istediği köpek dehşeti yaşattı!
Sevmek istediği köpek dehşeti yaşattı!
Dolmuş şoförü trafikte önü kesilerek darbedildi!
Dolmuş şoförü trafikte önü kesilerek darbedildi!
Megakentte İBB’nin yol çalışması çileye döndü!
Megakentte İBB'nin yol çalışması çileye döndü!
Otomobiliyle çarptığı çocuğu hastaneye bırakıp kaçtı! Kaza anı ise kameralara yansıdı
Otomobiliyle çarptığı çocuğu hastaneye bırakıp kaçtı! Kaza anı ise kameralara yansıdı
Pencereden düşen bebek yaralandı!
Pencereden düşen bebek yaralandı!
Otomobil park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü!
Otomobil park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü!
Daha Fazla Video Göster