16 Aralık 2023, Cumartesi
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Fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından megakent İstanbul’da fırtına ve rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim’de de gece saatlerinde etkisini gösterdi. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunmaya çalıştı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle birçok vatandaşın şemsiyeleri ters döndü ve bazı vatandaşlar ise şiddetli rüzgarda ayakta durmakta zorlandı. O anlar kameralara yansıdı.